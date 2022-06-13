Подоляк: Мы будем воевать до тех пор, пока Россия не проиграет

Подоляк: Мы будем воевать до тех пор, пока Россия не проиграет

Президент Украины Владимир Зеленский предложил программу "минимум" и "максимум" в связи с боевыми действиями РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил программу "минимум" и "максимум" в связи с боевыми действиями РФ. Как передает Report, об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию "Зеркало". "Президент предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После – может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно-признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно будет стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", – сказал Подоляк. По его словам, война будет продолжаться столько, сколько Украине потребуется на доказательство необходимости ухода РФ с украинских территорий. "Это очень сложно и тяжело, потому что каждый день доказательства требуют жизней крутых парней. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш "золотой актив". Я бы хотел найти механизм, который снизит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но мы будем воевать, пока Россия не проиграет", – заверил он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Office of President of Ukraine: “The war will not end until Russia loses”