Почти 100 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за снегопада

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сильный снегопад продолжается в Москве cегодня утром, число задержанных рейсов в московских аэропортах возросло, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Аэродромные службы работают в усиленном режиме.

По данным на утро в аэропортах Москвы задерживаются почти 100 рейсов, еще шесть отменены.

Наиболее сложная ситуация в "Шереметьево" - там задержаны 65 рейсов, в "Домодедово" 31 рейс задержан и пять отменены, во "Внуково" задержаны девять рейсов, один отменен.