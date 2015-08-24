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    Побывавшие в Баку российские военные корабли вернулись в Астрахань

    Для кораблей Каспийской флотилии России это была рекордная по продолжительности боевая служба

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Корабли Каспийской флотилии России, в том числе малые артиллерийские суда "Волгодонск" и "Махачкала", вернулись в Астрахань после рекордного по продолжительности похода. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа РФ. 

    "Для кораблей Каспийской флотилии это была рекордная по продолжительности боевая служба. Моряки провели в морском походе 22 дня и прошли более 2000 морских миль (около 3600 км), провели свыше 50 корабельных учений различной тематики и направленности", — говорится в сообщении.

    Отряд посетил Иран и Азербайджан. В Иране состоялись совместные учения по маневрированию и управлению отрядом кораблей в условиях интенсивного судоходства.

    В походе экипажи российских кораблей провели учения, выполнив боевые артиллерийские стрельбы по целям на суше и в море.

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