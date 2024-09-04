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Песков: Пока нет решения об участии Путина в саммите G20 в Бразилии

Песков: Пока нет решения об участии Путина в саммите G20 в Бразилии Президент России Владимир Путин пока что не принимал решения, будет ли он участвовать в саммите G20 в Бразилии в этом году.
В регионе
4 сентября 2024 г. 09:04
Песков: Пока нет решения об участии Путина в саммите G20 в Бразилии

Президент России Владимир Путин пока что не принимал решения, будет ли он участвовать в саммите G20 в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось, - подчеркнул представитель Кремля. - Россия продолжает работу в рамках "двадцатки", наш шерпа продолжает активно работать со своими коллегами, мы отстаиваем там свои интересы. Но президент пока решение не принимал".

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Версия на английском языке Peskov talks on Putin's possible participation in G20 summit
Версия на азербайджанском языке Peskov: Putin G20 sammitində iştirakla bağlı hələ qərar verməyib

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