Первый канал России не будет транслировать "Евровидение"

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз уведомил Первый канал России о том, что не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от РФ Юлии Самойловой.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте телеканала.

"Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным", - говорится в сообщении. По мнению представителей Первого, причина заключается в том, что украинская сторона хочет политизировать конкурс, который на протяжении всей его 62-летней истории объединял людей.

ЕВС все еще предлагает России заменить конкурсанта либо организовать удаленное участие Самойловой.

"Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез в правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", - сообщает телеканал.

В этой ситуации Первый канал не считает возможным транслировать "Евровидение-2017".