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    Первый канал России не будет транслировать "Евровидение"

    Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез в правилами и принципами конкурса

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Европейский вещательный союз уведомил Первый канал России о том, что не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе "Евровидение-2017" участницы от РФ Юлии Самойловой. 

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте телеканала.

    "Первый канал считает отказ украинской стороны абсолютно необоснованным", - говорится в сообщении. По мнению представителей Первого, причина заключается в том, что украинская сторона хочет политизировать конкурс, который на протяжении всей его 62-летней истории объединял людей.

    ЕВС все еще предлагает России заменить конкурсанта либо организовать удаленное участие Самойловой.

    "Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез в правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", - сообщает телеканал.

    В этой ситуации Первый канал не считает возможным транслировать "Евровидение-2017".

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