Первые в истории Армейские международные игры стартуют в России

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Первые в мировой истории Армейские международные игры (АМИ), придуманные руководством российского министерства обороны, открываются в России и соберут более двух тысяч участников из 17 стран мира, которым предстоит состязаться в 14 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Приглашения направлялись в том числе и представителям стран НАТО, но те отказались, хотя российская сторона надеется в будущем увидеть команды из Европы и Америки на армейских соревнованиях, что придаст им истинно Олимпийский масштаб.

В Минобороны РФ подчеркивают, что Игры направлены на повышение боеспособности российской армии и укрепление международного военного сотрудничества.

Армейские международные игры-2015 пройдут с 1 по 15 августа на 11 полигонах, расположенных от Сибири до Краснодарского края, в том числе в Новосибирске, Саратове, дагестанском Каспийске, Ейске Краснодарского края, Рязани, Муроме Владимирской области, Нижнем Новгороде, Острогожске Воронежской области, в Костроме Ярославской области и в подмосковном Алабино.

Российские экипажи-участники в течение полугода тщательно изучали все особенности самолетов, вертолетов, кораблей, танков и прочих боевых машин, чтобы достойно представить свою сборную на соревнованиях.