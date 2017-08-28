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    В 35 школах Московской области перенесут время проведения линеек в связи с Гурбан байрамы

    Подобная рекомендация поступила от Главы муниципальных образований Московской области

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Главы муниципальных образований Московской области рекомендовали руководству 35 школ, которые расположены вблизи мест проведения  праздника Гурбан байрамы, 1 сентября перенести время проведения линеек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Выявлено 35 школ, которые находятся рядом с местами проведения религиозных праздников Гурбан байрамы. Им рекомендовано, прежде всего от глав муниципалитетов, перенести время линеек на 10:00. У многих так и было спланировано", - сказала собеседница агентства.

    По данным министерства образования региона, всего в области работает почти 1,5 тысяч школ. Из них 100 являются частными, три государственными, остальные - муниципальными.

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