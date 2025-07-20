О нас

Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции

Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II.
В регионе
20 июля 2025 г. 11:26
Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы сделаем это вместе. Будьте готовы", - написал он и в очередной раз обвинил духовного лидера всех армян в нарушении обета безбрачия.

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены друг от друга и чиновники не имеют права вмешиваться в церковную жизнь. Однако Пашинян нашел повод для вмешательства, обосновав его тем, что он верующий и только по стечению обстоятельств еще и премьер республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Иран и Россия проведут учения в Каспийском море
Иран и Россия проведут учения в Каспийском море
20 июля 2025 г. 11:56
В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
20 июля 2025 г. 03:52
Число погибших в ДТП с автобусом на юге Ирана возросло до 22 человек
Число погибших в ДТП с автобусом на юге Ирана возросло до 22 человек
19 июля 2025 г. 23:16
ТАСС: Даты нового раунда переговоров России и Украины пока нет
ТАСС: Даты нового раунда переговоров России и Украины пока нет
19 июля 2025 г. 22:13
Пашинян поговорил по телефону с Пезешкианом
Пашинян поговорил по телефону с Пезешкианом
19 июля 2025 г. 17:11
Эрдоган завтра посетит Турецкую Республику Северного Кипра
Эрдоган завтра посетит Турецкую Республику Северного Кипра
19 июля 2025 г. 16:54
Аббас Аракчи: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем очень хрупкий
Аббас Аракчи: Режим прекращения огня между Ираном и Израилем очень хрупкий
19 июля 2025 г. 16:03
Иран пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия
19 июля 2025 г. 14:02
В Турции задержаны почти 2 тыс. подозреваемых в наркоторговле
В Турции задержаны почти 2 тыс. подозреваемых в наркоторговле
19 июля 2025 г. 12:14
В Армении арестовали экс-депутата за призывы к свержению власти
В Армении арестовали экс-депутата за призывы к свержению власти
19 июля 2025 г. 09:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi