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Пашинян подал в отставку

Пашинян подал в отставку Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов
В регионе
25 апреля 2021 г. 11:13
Пашинян подал в отставку
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал он.

Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan vəzifəsindən istefa verdi  

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