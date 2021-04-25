Пашинян подал в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в телеобращении, что подает в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку", - сказал он.

Пашинян анонсировал ранее проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Он заявлял, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.