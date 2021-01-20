Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года

В сети распространяется статья премьер министра Армении Николы Пашиняна, опубликованная 11 февраля 1998 года в газете "Молорак"

В сети распространяется статья премьер министра Армении Николы Пашиняна, опубликованная 11 февраля 1998 года в газете "Молорак".

Report приводит выдержки из этой статьи.

"20 января 1998 года эфирный час телеканала CTR, транслируемого по ОРТ, был прерван минутой молчания. Минута молчания была посвящена жертвам известных бакинских событий 1990 года. В этот день под танками Советской армии погибли несколько сотен бакинцев. Минута молчания транслировалась и в Армении. И реакция в армянском обществе на эту маленькую минуту заставила меня еще раз задуматься о сознании, затуманивающем наше общество...

Достаточно заговорить об азербайджанских или турецких невинных жертвах, чтобы наше сознание помутилось, а из наших ртов пошла пена. Мы наполнены удивительной ревностью в отношении других жертв, потому что в нашем представлении только мы приносили жертвы, только наши жертвы безвинны, и только мы имеем право жертвовать собой", - пишет Пашинян.

В заключении статьи Пашинян добавляет, что и он "20 января минутой молчания почтил память бакинских жертв 1990 года".

Статья вызвала широкий резонанс в армянском обществе.