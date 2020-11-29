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Парламент Ирана проголосовал за повышение уровня обогащения урана

Парламент Ирана проголосовал за повышение уровня обогащения урана Иранский меджлис (парламент страны) принял законопроект, предусматривающий возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны.
В регионе
29 ноября 2020 г. 14:49
Парламент Ирана проголосовал за повышение уровня обогащения урана

Иранский меджлис (парламент страны) принял законопроект, предусматривающий возможность увеличить уровень обогащения урана на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, "парламент Ирана принял проект постановления о повышении уровня обогащения урана". Указывается, что законопроект был принят большинством голосов депутатов меджлиса.

Некоторое время назад глава парламентского комитета по энергетике Ферейдун Аббаси сообщил, что возглавляемый им комитет в сфере законодательной деятельности намерен сосредоточиться на достижении четырех задач: начать обогащение урана до 20%, удалить (с территории Ирана) всех инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прекратить сотрудничество с МАГАТЭ и обеспечить полный выход Ирана из ядерной сделки.

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