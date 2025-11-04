В Грузии раскритиковали отчет Еврокомиссии о расширении ЕС

Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский раскритиковал отчет Европейской комиссии о расширении ЕС.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал в своем заявлении для Dghis Kronika.

Вольский отметил, что хотя в отчете критикуется неприсоединение Грузии к санкционному режиму, причины уклонения страны от военного противостояния не отмечены:

"Нас обвиняют в том, что мы не присоединились к санкционному режиму, который они установили, и поэтому не вступаем в военное противостояние, не открываем второй фронт. Но никто не отмечает, почему мы не можем этого сделать".

Он также отметил, что Грузия занимает передовые позиции в международных отчетах, в том числе в рейтинге "хорошего управления" Совета Европы, но документ ЕК противоречит этим показателям.

Вольский назвал "большой несправедливостью" то, что в отчете не был отмечен факт оккупации 20% территории Грузии. Он также сказал, что в документе не затрагивается вопрос о "попытке нападения на президентский дворец" 4 октября.

Он добавил, что Грузия не уклонялась от поддержки международных документов, а нежелание идти на открытую конфронтацию с Россией исходит из соображений безопасности страны:

"Говорят, что Грузия не соответствует полностью параметрам внешней политики Европейского союза, но не отмечают реальную ситуацию. Грузия не может открыть второй фронт. Наказывать нас за это несправедливо".