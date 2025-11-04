Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 18:48
    Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский раскритиковал отчет Европейской комиссии о расширении ЕС.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он сказал в своем заявлении для Dghis Kronika.

    Вольский отметил, что хотя в отчете критикуется неприсоединение Грузии к санкционному режиму, причины уклонения страны от военного противостояния не отмечены:

    "Нас обвиняют в том, что мы не присоединились к санкционному режиму, который они установили, и поэтому не вступаем в военное противостояние, не открываем второй фронт. Но никто не отмечает, почему мы не можем этого сделать".

    Он также отметил, что Грузия занимает передовые позиции в международных отчетах, в том числе в рейтинге "хорошего управления" Совета Европы, но документ ЕК противоречит этим показателям.

    Вольский назвал "большой несправедливостью" то, что в отчете не был отмечен факт оккупации 20% территории Грузии. Он также сказал, что в документе не затрагивается вопрос о "попытке нападения на президентский дворец" 4 октября.

    Он добавил, что Грузия не уклонялась от поддержки международных документов, а нежелание идти на открытую конфронтацию с Россией исходит из соображений безопасности страны:

    "Говорят, что Грузия не соответствует полностью параметрам внешней политики Европейского союза, но не отмечают реальную ситуацию. Грузия не может открыть второй фронт. Наказывать нас за это несправедливо".

    Грузия Еврокомиссия расширение ЕС Георгий Вольский
