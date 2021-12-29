О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парламент Грузии одобрил запрет курения в такси

Парламент Грузии одобрил запрет курения в такси Парламент Грузии на внеочередном заседании в первом чтении принял пакет законодательных изменений, который касается ввода запрета на курение в такси, водном транспорте и в частном транспортном средстве в присутствии несовершеннолетних.
В регионе
29 декабря 2021 г. 23:36
Парламент Грузии одобрил запрет курения в такси

Парламент Грузии на внеочередном заседании в первом чтении принял пакет законодательных изменений, который касается ввода запрета на курение в такси, водном транспорте и в частном транспортном средстве в присутствии несовершеннолетних.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает сайт законодательного органа.

Курение в такси и водном транспорте будет караться штрафом в размере 200 лари (более 64 долларов США), а пренебрежение новыми правилами в частном автомобиле в присутствии несовершеннолетних - 50 лари (более 16 долларов США). Денежные санкции будут удваиваться в случае повторных нарушений в течение года.

В Грузии начали ужесточать борьбу с курением с 2018 года. Тогда впервые был принят антитабачный закон, запрещающий курение в ресторанах, барах и кафе. Позже правительство республики повысило акциз на табачные изделия, а также обязало компании, занимающиеся производством сигарет, размещать на упаковках изображения, указывающие на вред курения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Курс турецкой лиры снизился на 6%
Курс турецкой лиры снизился на 6%
27 декабря 2021 г. 11:04
Спортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
ВидеоСпортсмен, нокаутированный Забитом Самедовым, скончался от коронавируса
26 декабря 2021 г. 11:16
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
Дед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
ФотоДед Мороз и Снегурочка в бакинском метро
26 декабря 2021 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами из Шуши
25 декабря 2021 г. 17:37
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией SOCAR Logistics
AZCHEMCO заключила договор на совместную реализацию своей продукции с компанией "SOCAR Logistics"
24 декабря 2021 г. 18:17
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
В Азербайджане вводятся ограничения на срок действия ковид-паспортов
28 декабря 2021 г. 17:57
В Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
ФотоВ Баку открылась самая крупная и современная Ветеринарная клиника на Южном Кавказе
28 декабря 2021 г. 20:01
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi