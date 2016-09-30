Папа Римский прибыл в Грузию

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск прибыл в Грузию.

Как сообщает Report, в аэропорту его встретил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

По сообщению грузинских СМИ, противники визита Папы Римского в Грузию устроили акцию протеста неподалеку от Тбилисского международного аэропорта. Акция против визита Папы Римского в Грузию началась за час до того, как в Тбилиси прибыл понтифик. У аэропорта собрались порядка 20-30 человек - представители православного духовенства и паствы. Они принесли с собой плакаты с надписями на грузинском и английском языках: "Ватикан - духовный агрессор", "Папа - архиеретик, тебе не рады в православной Грузии".

После официальной церемонии приветствия в аэропорту Папа отправится в Президентский дворец, где встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. После встречи во дворе Президентского дворца Папа и президент обратятся с приветствием к представителям властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

1 октября на стадионе им. Михаила Месхи Папа совершит Святую Мессу. После Литургии Святейший Отец встретится с грузинскими католическими священниками и служителями церкви.

Утром 2-ого октября понтифик прибудет из Тбилиси в Баку.