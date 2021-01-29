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Ожидается изменение режима въезда в Грузию из Азербайджана

Ожидается изменение режима въезда в Грузию из Азербайджана Грузия сохранит действующий режим сухопутных границ с учетом эпидемиологических рисков.
В регионе
29 января 2021 г. 17:12
Ожидается изменение режима въезда в Грузию из Азербайджана

Грузия сохранит действующий режим сухопутных границ с учетом эпидемиологических рисков.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено на заседании Межструктурного координационного совета страны.

По поручению премьер-министра Георгия Гахарии ведутся работы по изменению режима въезда в Грузию по сухопутным границам. Для этого параллельно проводится мониторинг эпидемиологических тенденций, и после детального анализа ситуации будут приняты соответствующие решения.

Отметим, что свободный проезд между Грузией и Азербайджаном был приостановлен с 14 марта прошлого года из-за пандемии.

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Версия на английском языке Azerbaijan eyes changing regime of entry to Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana giriş rejiminin dəyişdiriləcəyi gözlənilir

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