Ожидается изменение режима въезда в Грузию из Азербайджана

Грузия сохранит действующий режим сухопутных границ с учетом эпидемиологических рисков.

Грузия сохранит действующий режим сухопутных границ с учетом эпидемиологических рисков.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было заявлено на заседании Межструктурного координационного совета страны.

По поручению премьер-министра Георгия Гахарии ведутся работы по изменению режима въезда в Грузию по сухопутным границам. Для этого параллельно проводится мониторинг эпидемиологических тенденций, и после детального анализа ситуации будут приняты соответствующие решения.

Отметим, что свободный проезд между Грузией и Азербайджаном был приостановлен с 14 марта прошлого года из-за пандемии.