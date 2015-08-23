Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ Основная версия гибели прокурора Астраханской области - неосторожное обращение с оружием.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева.

"Вчера (22 августа) трагически погиб наш коллега, прокурор Астраханской области Олег Дупак. Основная версия, которая в числе других проверяется в ходе доследственной проверки, - это неосторожное обращение с оружием", - сказала Гриднева.

"Олег Владимирович был настоящим профессионалом, неоднократно поощрялся руководством, его уважал коллектив, недавно он был переназначен на должность на новый срок", - сообщила Гриднева.

У Олега Дупака остались двое маленьких детей.

В генпрокуратуре выразили соболезнования родным и близким Олега Дупака.