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    ООН: До 2035 года численность населения Армении может снизиться до 2,5 млн человек

    Согласно данным ООН, если в стране не примут серьезные меры, то страну ждет демографическая катастрофа

    Тбилиси. 18 октября. REPORT.AZ/ Если демографическая ситуация в Армении не изменится, то численность населения страны к 2035 году уменьшится до 2,5 млн человек.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил исполнительный представитель армянского офиса Фонда народонаселения ООН Гарик Айрапетян.

    Согласно данным Фонда, если в стране примут серьезные меры для увеличения численности населения и начнут способствовать рождаемости и репатриации, к 2035 году население может увеличиться до 3,2 млн. По его словам, теоретически это возможно, но практически реализовать такой план очень трудно. По его словам, призыв президента Армении довести численность населения до 2040 года до 4 млн, не просто амбициозное заявление, а цель, хоть и труднодоступная. 

    Кроме этого надо учитывать, что Армения по неравномерности распределения доходов входит в первую десятку в мире. По официальным данным, численность населения Армении в настоящее время чуть меньше 3 млн. 

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