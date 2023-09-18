Онник Крикорян: Мирное соглашения с Азербайджаном может принести политические дивиденды Пашиняну

Подписание мирного соглашение с Азербайджаном может принести политические дивиденды премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Подписание мирного соглашение с Азербайджаном может принести политические дивиденды премьер-министру Армении Николу Пашиняну в выборах 2026 года.

Как передает Report, такое мнение выразил журналист из Великобритании Онник Крикорян в социальной сети "Х", комментируя выборы в Совет старейшин Еревана.

По его словам, возможность появления новой политической силы или фигуры, способной понравиться избирателям к 2026 году становится все более реальной.

"И если действительно будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, то это следует сделать как можно скорее, чтобы к следующим парламентским выборам уже были заметны дивиденды", - написал Крикорян, добавив, что все это в силе даже если кандидат Пашиняна Тигран Авинян станет мэром столицы Армении.

Журналист также отметил, что поддерживаемая Рубеном Варданяном Мане Тандилян, представляющая партию "Апрелу Еркир", на логотипе которого изображены очертания территории Армении вместе с всеми ранее оккупированными территориями Азербайджана, не смогла преодолеть порог представительства.