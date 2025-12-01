Около 25,5 тысяч граждан Кыргызстана за рубежом проголосовали на выборах в парламент

Почти 25,5 тыс. граждан Кыргызстана проголосовали за рубежом на досрочных парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Кабар" со ссылкой на МИД республики.

Согласно информации, по состоянию на 00:00 30 ноября (1 декабря 02:00 по бакинскому времени) количество граждан, принявших участие в голосовании на участках за рубежом, составило 25 458 человек.

"Последний этап голосования завершится 1 декабря в 10:00 по бишкекскому времени (12:00 по бакинскому - ред.) на избирательном участке, расположенном в Сан-Франциско, США", - говорится в сообщении.