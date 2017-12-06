ОИС проведет чрезвычайное заседание в Стамбуле по вопросу Иерусалима - ОБНОВЛЕНО

© REUTERS/ Brendan McDermid

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Организация Исламского сотрудничества (ОИС) 13 декабря проведет чрезвычайное заседание в Стамбуле по вопросу Иерусалима.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган сообщил в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Рухани, премьер-министром Малайзии Мохд Наджиб бин Тун Хаджи Абдул Разаком и президентом Туниса Беджи Каид Эс-Себси.

Р.Т.Эрдоган отметил, что на заседании будет обсуждаться ситуация, сложившаяся вокруг Иерусалима.

***15:49

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган обсудил план США по признанию Иерусалима столицей Израиля с президентом Ирана Хасаном Рухани, премьер-министром Малайзии Мохд Наджиб бин Тун Хаджи Абдул Разаком и президентом Туниса Беджи Каид Эс-Себси.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, Р.Т.Эрдоган позвонил лидерам трех стран по отдельности.

В ходе обсуждений было отмечено, что признание Иерусалима столицей Израиля нанесет ущерб мирному процессу на Ближнем Востоке.

Отметим, что 6 декабря начался визит короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна в Турцию. Ожидается, что Р.Т.Эрдоган обсудит вопрос с королем Иордании.

Напомним, что вчера президент США Дональд Трамп провел обсуждения с властями Израиля, Иордании, Палестины, Египта и Саудовской Аравии. Он проинформировал лидеров стран Ближнего Востока о возможности признания 6 декабря Иерусалима новой израильской столицей.