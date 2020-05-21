Ограничения в Грузии будут действовать до 15 июля

Парламент Грузии в первом чтении поддержал поправки в закон "Об общественном здравоохранении".

Как сообщает грузинское бюро Report, за законопроект проголосовали 80, против - 3 депутата.

Согласно документу, правительство сможет применять ограничительные меры без объявления чрезвычайного положения в стране с целью предотвращения распространения коронавируса.

Поправки предусматривают меры, связанные с ограничением прав на передвижение, экономическую деятельность, собрание и др.

Члены парламентского большинства заявили, что единственной целью изменений является защита общественного здоровья. Депутат Ираклий Кобахидзе предложил ввести ограничения до 15 июля. Члены парламента поддержали законодательные изменения с этой поправкой.

Что касается оппозиции и независимых депутатов, они не поддержали изменения.

Отметим, что срок действия режима чрезвычайной ситуации в соседней стране истекает 23 мая.