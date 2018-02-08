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    ОДКБ намерено сформировать полицейское миротворческое подразделение

    Заместитель генсека ОДКБ: Не исключено, что подразделение будет принимать участие в миссиях ООН

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) формирует полицейское миротворческое подразделение и не исключает задействование воинского потенциала.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на брифинге в Москве.

    "Мы в 2017 году по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности постоянной готовности. Я думаю, что в 2018 году будут приняты соответствующие решения, вся подготовительная работа проведена. Осталось принять соответствующий нормативный документ", - сообщил В.Семериков.

    По его словам, в последнее время акцент миссии ООН делается на участии полицейских контингентов. Он также не исключил участия подобного подразделения в миссиях ООН, в том числе и в рамках воинского контингента.

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