ОДКБ намерено сформировать полицейское миротворческое подразделение

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) формирует полицейское миротворческое подразделение и не исключает задействование воинского потенциала.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на брифинге в Москве.

"Мы в 2017 году по просьбе ООН приступили к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности постоянной готовности. Я думаю, что в 2018 году будут приняты соответствующие решения, вся подготовительная работа проведена. Осталось принять соответствующий нормативный документ", - сообщил В.Семериков.

По его словам, в последнее время акцент миссии ООН делается на участии полицейских контингентов. Он также не исключил участия подобного подразделения в миссиях ООН, в том числе и в рамках воинского контингента.