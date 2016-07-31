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    ​Один из участников митинга в Ереване совершил акт самосожжения

    Люди, которые были рядом с ним, смогли потушить огонь

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Один из участников митинга в Ереване совершил акт самосожжения.

    Как передает Report, со ссылкой на "Интерфакс", на проспекте Баграмяна, недалеко от резиденции президента страны, мужчина средних лет облил себя бензином и поджег. Люди, которые были рядом с ним, смогли потушить огонь, активист получил ожоги.

    Ранее полиция Еревана перекрыла подходы к проспекту Баграмяна, где располагаются многие официальные здания - резиденция президента, парламент и несколько посольств.

    Отмечается, что участники акции в поддержку захватчиков здания полка ППС решили дойти шествием до президентской резиденции.

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