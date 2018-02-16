Очередной суицид в Армении: 51-летний мужчина покончил с собой

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Армении зарегистрирован очередной случай самоубийства.

Как передает Report, об этом сообщает News.am.

В одном из домов по улице Кнунянца города Ванадзор покончил с собой 51-летний мужчина. Прибывшая по вызову на место бригада "Скорой помощи" констатировала смерть мужчины.

О случившемся были оповещены и полицейские. Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоубийство при помощи огнестрельного оружия.

С целью выяснения деталей случившегося ведутся работы по подготовке материалов.

Врачей "Скорой помощи" еще раз вызвали по тому же адресу. На этот раз им пришлось помочь супруге скончавшегося мужчины. Ей была оказана первая необходимая помощь.

Суициды и попытки к самоубийству не редкость в Армении. Так, по данным Нацстатслужбы республики, только в 2017 году в республике покончили с жизнью 118 мужчин и 39 женщин. При этом за прошедший год пытались покончить собой 226 мужчин и 179 женщин.