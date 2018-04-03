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    Обнародован объем гуманитарной помощи, направленной в Армению за первые два месяца этого года

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года в Армению доставлены 372 тонны товаров в виде гуманитарной помощи, в целом их стоимость составила 27 миллионов долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на RusArminfo, об этом заявили в Национальной статистической службе Армении.

    Большую часть помощи составили товары химического содержания (12,5 млн долларов), производственное оборудование (11,4 млн долларов), машины и техника (1,5 млн долларов).

    США лидируют в списке стран, отправляющих Армении гуманитарную помощь, за ними следуют Китай и Индия. Помощь из стран Евросоюза составила 784 тысяч долларов. Гуманитарная помощь из стран СНГ в Армению в этом году не отправлялась.

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