Новый премьер Италии в ближайшее время может посетить Украину

Новоизбранный премьер-министр Италии Джорджа Мелони в первой половине ноября может приехать в Украину с визитом.

Новоизбранный премьер-министр Италии Джорджа Мелони в первой половине ноября может приехать в Украину с визитом.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила La Repubblica.

Издание отмечает, что Мелони планирует встретиться с лидером США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а затем с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Скорее всего, поездки нового премьера начнутся уже с начала следующего месяца. Украину она может посетить до 15 ноября, перед саммитом "Большой двадцатки" в Индонезии.

Ранее Мелони заявила о своей полной поддержке Киева после получения поздравлений от президента Украины Владимира Зеленского с ее победой на выборах.