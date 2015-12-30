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    Новый премьер-министр Грузии намерен встретиться с бизнесменами

    Об этом Квирикашвили заявил на первом заседании обновленного правительства Грузии

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На первом заседании обновленного правительства Грузии новоназначенный премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил о необходимости проведения встреч с представителями бизнес-сообщества страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Грузия, в этом плане он попросил бизнес-омбудсмена Георгия Гахария, чтобы он в ближайшем будущем организовал встречу с деловыми кругами.

    "Хочу, чтобы на встрече были не только крупные бизнесмены, но и новые лица, есть очень много новых производителей и бизнесменов, и я хочу с ними встретиться", - сказал Квирикашвили.

    Кроме того, премьер-министр Грузии в ближайшие дни планирует встретиться и с представителями неправительственного сектора.

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