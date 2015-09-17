Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Новый посол США в Грузии прибыл в Тбилиси. Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, новый посол США в Грузии Ян Келли заявил, что намерен поддерживать Грузию в ее стремлении к евроатлантической интеграции и будет служить развитию отношений между Грузией и США.

"Основной приоритет — это поддержка Грузии, углубление двусторонних отношений между Грузией и США. А также, естественно, приоритетом является поддержка Грузии в интеграции в евроатлантические институты. Могу заверить, что я буду одним из самых твердых сторонников Грузии, ее стремлений и углубления отношений между Грузией и США", — заявил Келли.

Посол прибыл в Грузию вместе с супругой Франческой. По словам дипломата, впервые он посетил Грузию 39 лет назад и знает всего одно слово — "гамарджоба" ("здравствуйте" по-грузински).

С 2009 по 2010 гг. Ян Келли являлся представителем Государственного департамента США, с 2010 по 2013 гг. работал в качестве представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он говорит на русском, итальянском, сербско-хорватском и турецком языках.