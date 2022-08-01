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Некоторым проживающим за границей армянам запрещен въезд в страну

Некоторым проживающим за границей армянам запрещен въезд в страну Представительнице молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" в Нидерландах Сюне Абрамян не разрешили въехать в Армению.
В регионе
1 августа 2022 г. 07:29
Некоторым проживающим за границей армянам запрещен въезд в страну

Представительнице молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" в Нидерландах Сюне Абрамян не разрешили въехать в Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Абрамян в прямом эфире в Facebook рассказала, что ее держали в аэропорту "Звартноц" 12 часов, после чего сообщили, что она персона нон-грата и отправили в Нидерланды. Девушка также рассказала, что приехала в Армению для участия в волонтерских работах в Сюнике.

Отметим, что 13 июля в Армению был запрещен въезд сопредседателя координационного совета армянских организаций Франции, члена бюро АРФ "Дашнакцутюн" Мурада Папазяна.

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