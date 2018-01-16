Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщала пресс-служба главы Казахстана.
«Глава государства прибыл в г.Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США», — говорится в сообщении.
Кроме того, там отметили, что Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.
News DepartmentАвтор новости
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