Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщала пресс-служба главы Казахстана.

«Глава государства прибыл в г.Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США», — говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.