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    Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

    Президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщала пресс-служба главы Казахстана.

    «Глава государства прибыл в г.Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США», — говорится в сообщении.

    Кроме того, там отметили, что Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

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