Назарбаев первым поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы государства.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах главы государства.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Назарбаева.

"Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан!" - отмечается в сообщении.

Назарбаев отметил, что нынешняя победа Токаева говорит о "высоком авторитете» главы государства, а также о "непоколебимой вере народа" в "масштабные реформы и новые инициативы". Первый лидер Казахстана также подчеркнул, что победа действующего президента свидетельствует "о стойкости, решительности и мудрости", которые Токаев проявил "в критические часы, когда на кону была независимость государства".

"Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", - говорится в поздравлении.