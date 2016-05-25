Самолет с Надеждой Савченко вылетел в Киев

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Находившаяся под арестом в России народный депутат Украины Надежда Савченко возвращается в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство UNN, народный депутат Украины Надежда Савченко уже поднялась на борт президентского самолета в российском Ростове.

По информации, ее сопровождали пресс-секретарь президента Украины Владислав Цеголко и заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

Отмечается, что президент Украины Петр Порошенко встретит Надежду Савченко уже после прибытия в Украину, вероятно в аэропорту.

Стали известны детали освобождения Россией Н.Савченко на свободу.

Отмечается, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании двух российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Российских спецназовцев обменяли на Н.Савченко.

Отметим, что российский суд 22 марта 2016 года приговорил Н.Савченко к 22 годам колонии общего режима.

Ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов на Донбассе и в незаконном пересечении границы.