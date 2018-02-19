Начат розыск террористов РПК в Ереване

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Армении и министерство нацбезопасности начали розыск террористов РПК в Ереване.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета Haykakan Jamanak.

В статье отмечается, что учащиеся в Ереване армянские и курдские студенты в связи с этим были вызваны в правоохранительные органы и допрошены.

Отметим, что на прошлой неделе Haykakan Jamanak написала, что члены террористической группировки РКП сбежали из Турции в Армению. Сообщалось, что террористы РПК выступают против суверенитета и территориальной целостности Турции, создают угрозу безопасности и занимаются террористической деятельностью такого рода. В статье отмечалось, что члены незаконного вооруженного формирования обезвреживаются в результате антитеррористических операций сил безопасности Турции: "РПК считает, что Москва и Ереван относится к данной террористической группировке с упрощенной позиции. Поэтому террористы собираются в Ереване. Охраняющие границы Армении российские военнослужащие создают террористам условия для прохождения турецко-армянской границы. Прошедшие границу члены РПК сдаются органам власти Армении".

Напомним, что несколько месяцев назад была распространена информация, что в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана находится 12 лагерей РПК и 1750 террористов проходят там учения.