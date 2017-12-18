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    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции отправится в Великобританию

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар по приглашению британского коллеги Стюарта Пича совершит официальный визит в Лондон.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в ходе визита будут обсуждены вопросы военного сотрудничества между двумя странами.

    На встрече начальников Генштабов Турции и Великобритании будут обсуждены и региональные вопросы. 

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