Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции отправится в Великобританию

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар по приглашению британского коллеги Стюарта Пича совершит официальный визит в Лондон.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в ходе визита будут обсуждены вопросы военного сотрудничества между двумя странами.

На встрече начальников Генштабов Турции и Великобритании будут обсуждены и региональные вопросы.