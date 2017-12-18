Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции отправится в Великобританию

https://report.az/storage/news/32b1169ffb61720ab0d7aba900ece073/4e975516-f611-4427-bf12-c885565d9dcf_292.jpg
Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерал армии Хулуси Акар по приглашению британского коллеги Стюарта Пича совершит официальный визит в Лондон.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, в ходе визита будут обсуждены вопросы военного сотрудничества между двумя странами.
На встрече начальников Генштабов Турции и Великобритании будут обсуждены и региональные вопросы.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости