Нацбанк Грузии обновит банкноты достоинством в 100 лари

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Банкноты номиналом в 100 лари с обновленным дизайном поступят в обращение с 1 ноября, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

Денежные знаки имеют большее количество степеней защиты, а также специальные знаки, обозначающие номиналы для слабовидящих. Кроме того, повышена устойчивость купюр к загрязнению и износу.

"На обновленной банкноте сохранена хорошо известная, первоначальная тематика банкнот лари. В то же время отдельные новые элементы разнообразили представленные истории. Обновленный дизайн с еще большей точностью и по современному показывает важное культурно-историческое наследие Грузии", - сказано в сообщении.

Находящиеся в обращении банкноты достоинством в 5 и 10 лари Национальный банк планирует обновить позднее.

Лари, состоящий из 100 тетри, является национальной валютой с 1 октября 1995 года.