На юго-востоке Турции уничтожены 8 террористов

В ходе антитеррористической операции в районе Идил юго-восточной турецкой провинции Ширнак уничтожены восемь боевиков РКК.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщает МВД Турции.

В операции были задействованы части жандармерии.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.