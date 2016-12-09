Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ На юге России без электроснабжения остались 230 тыс. потребителей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте минэнерго страны.

По информации, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

В Волгоградской области отключения коснулись восьми населенных пунктов, в Ростовской области нет электричества в Ростове-на-Дону и еще 170 населенных пунктах, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в четырех районах Краснодарского края и Республике Адыгея.