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    На юге России без электроснабжения остались 230 тыс. потребителей

    Причиной стали неблагоприятные погодные условия

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ На юге России без электроснабжения остались 230 тыс. потребителей. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте минэнерго страны.

    По информации, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

    В Волгоградской области отключения коснулись восьми населенных пунктов, в Ростовской области нет электричества в Ростове-на-Дону и еще 170 населенных пунктах, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в четырех районах Краснодарского края и Республике Адыгея.

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