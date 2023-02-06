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На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4

На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана.
В регионе
6 февраля 2023 г. 17:59
На юге Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник на юге Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 19:02 по местному времени. Эпицентр стихии находился в 628 км к западу от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 5 км.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой 2-3 балла по шкале МSК-64 ощущалось в третьем по величине городе республики Шымкенте с населением более 1,1 млн человек, а также силой 2 балла - в поселке Темирлан, расположенном в нескольких десятках километров от Шымкента.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda 5,4 maqnitutada zəlzələ baş verib
Версия на английском языке Magnitude 5.4 quake hits south of Kazakhstan

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