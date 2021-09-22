На советника Зеленского совершено покушение

На советника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
В результате нападения был ранен шофер, сам советник главы государства не пострадал.
По предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. Окружению советника неизвестно, поступали ли ранее в его адрес угрозы.
В настоящий момент неизвестно, кто причастен к нападению на советника президента. Введена спецоперация "Сирена".
В офисе президента Украины покушение на Сергея Шефира расценили как "попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".