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На советника Зеленского совершено покушение

На советника Зеленского совершено покушение На советника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
В регионе
22 сентября 2021 г. 12:58
На советника Зеленского совершено покушение

На советника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

В результате нападения был ранен шофер, сам советник главы государства не пострадал.

По предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. Окружению советника неизвестно, поступали ли ранее в его адрес угрозы.

В настоящий момент неизвестно, кто причастен к нападению на советника президента. Введена спецоперация "Сирена".

В офисе президента Украины покушение на Сергея Шефира расценили как "попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".

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