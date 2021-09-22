На советника Зеленского совершено покушение

На советника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

На советника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение, сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

В результате нападения был ранен шофер, сам советник главы государства не пострадал.

По предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. Окружению советника неизвестно, поступали ли ранее в его адрес угрозы.

В настоящий момент неизвестно, кто причастен к нападению на советника президента. Введена спецоперация "Сирена".

В офисе президента Украины покушение на Сергея Шефира расценили как "попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".