О нас
Report Georgia
Аудио новости

На севере Туркменистана стартовала посевная хлопчатника

На севере Туркменистана стартовала посевная хлопчатника 31 марта к севу хлопчатника приступили земледельцы Дашогузского велаята
В регионе
1 апреля 2021 г. 23:30
На севере Туркменистана стартовала посевная хлопчатника

31 марта к севу хлопчатника приступили земледельцы Дашогузского велаята, где по климатическим условиям посевная стартует несколько позднее, чем в других регионах страны.

В этом году хлопковый клин северного региона страны составляет 155 тысяч гектаров, с которых планируется собрать 275 тысяч тонн «белого золота».

Земледельцы велаята отдают предпочтение таким средневолокнистым сортам хлопка, как «Дашогуз-120», «Дашогуз-114», «Губадаг-3», «С-4727», «Джейхун», «149Ф» и др. Перед стартом кампании в хякимлике Дашогузского велаята состоялось совещание, в котором приняли участие руководители и ведущие специалисты этрапских хякимликов, опытные агрономы, механизаторы, арендаторы-хлопкоробы.

Собравшиеся обсудили организационные вопросы, связанные с проведением посевной в оптимальные сроки, качественным выполнением соответствующих агротехнических мероприятий, чёткой и слаженной работы всех задействованных в нынешней кампании служб.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Армении может подорожать проезд в общественном транспорте и такси
В Армении может подорожать проезд в общественном транспорте и такси
1 апреля 2021 г. 21:30
Cостоялось подписание туркмено-российских документов
Cостоялось подписание туркмено-российских документов
1 апреля 2021 г. 21:05
Следственная служба Армении расследует вопрос о двойном гражданстве президента
Следственная служба Армении расследует вопрос о двойном гражданстве президента
1 апреля 2021 г. 18:29
Туркменистан и Иран активизируют диалог на уровне регионов
Туркменистан и Иран активизируют диалог на уровне регионов
1 апреля 2021 г. 16:00
В Туркменистане стартовал международный форум
В Туркменистане стартовал международный форум
1 апреля 2021 г. 14:02
Президент Туркменистана выступил на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
Президент Туркменистана выступил на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств
1 апреля 2021 г. 13:52
Премьер Грузии о скандальном визите Познера в Тбилиси
Премьер Грузии о скандальном визите Познера в Тбилиси
1 апреля 2021 г. 11:57
В Грузии зарегистрировано 499 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии зарегистрировано 499 новых случаев заражения коронавирусом
1 апреля 2021 г. 11:12
МВД Грузии оштрафовало Владимира Познера и его гостей
МВД Грузии оштрафовало Владимира Познера и его гостей
1 апреля 2021 г. 09:51
Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита
Познер покинул Тбилиси после акций протеста из-за его визита
1 апреля 2021 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi