На севере Туркменистана стартовала посевная хлопчатника

31 марта к севу хлопчатника приступили земледельцы Дашогузского велаята

31 марта к севу хлопчатника приступили земледельцы Дашогузского велаята, где по климатическим условиям посевная стартует несколько позднее, чем в других регионах страны.

В этом году хлопковый клин северного региона страны составляет 155 тысяч гектаров, с которых планируется собрать 275 тысяч тонн «белого золота».

Земледельцы велаята отдают предпочтение таким средневолокнистым сортам хлопка, как «Дашогуз-120», «Дашогуз-114», «Губадаг-3», «С-4727», «Джейхун», «149Ф» и др. Перед стартом кампании в хякимлике Дашогузского велаята состоялось совещание, в котором приняли участие руководители и ведущие специалисты этрапских хякимликов, опытные агрономы, механизаторы, арендаторы-хлопкоробы.

Собравшиеся обсудили организационные вопросы, связанные с проведением посевной в оптимальные сроки, качественным выполнением соответствующих агротехнических мероприятий, чёткой и слаженной работы всех задействованных в нынешней кампании служб.