На площади Таксим в Стамбуле началось строительство мечети

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Первый камень в строительство мечети заложен на площади Таксим в Стамбуле, которая в июне 2013 году стала центром антиправительственных выступлений в Турции из-за спорного строительного проекта.
Как сообщает Report, об этом передает в пятницу газета Hurriyet.
Выступая на мероприятия в связи с закладкой первого камня, мэр Стамбула Кадир Топбаш напомнил о дискуссиях и длительных судебных процессах, связанных со строительством мечети на площади Таксим.
"Тот факт, что мечеть находится рядом с церковью Святой Марии показывает, насколько толерантен наш город", - сказал Топбаш. По его словам, возведение мечети в районе площади Таксим необходимо из-за отсутствия в этом районе других подобных сооружений.
News DepartmentАвтор новости
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