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    На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

    Прибывший на место конфликта пограничный наряд Таджикистана не принял меры для пресечения хулиганских действий граждан

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. 

    Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР. 

    По информации, инцидент произошел в местности Кочо-Карын Баткенского района одноименной области на кыргызско-таджикском участке государственной границы. 

    В информации отмечается, что около 6-ти человек с несогласованного участка госграницы перешли вглубь территории Кыргызстана и забрасывали камнями автомашины, принадлежащие гражданам Кыргызстана.

    Согласно информации, они не подчинились требованиям пограничников Кыргызстана вернуться на территорию Таджикистана и стали кидать камни в кыргызских пограничников.

    В сообщении говорится, что прибывший на место конфликта пограничный наряд Таджикистана не принял меры для пресечения хулиганских действий таджикских граждан. Более того, они открыли огонь по пограничникам Кыргызской Республики.

    В результате перестрелки был ранен гражданин Таджикистана.

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