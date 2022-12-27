О нас

На Камчатке военного лишили свободы почти на два года за отказ ехать в Украину

На Камчатке военного лишили свободы почти на два года за отказ ехать в Украину 35-й военный гарнизонной суд Петропавловска-Камчатского признал военнослужащего виновным в том, что он отказался от участия в боевых действиях на территории Украины.
В регионе
27 декабря 2022 г. 14:08
На Камчатке военного лишили свободы почти на два года за отказ ехать в Украину

35-й военный гарнизонной суд Петропавловска-Камчатского признал военнослужащего виновным в том, что он отказался от участия в боевых действиях на территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщает ИА "Кам 24".

По данным Telegram-канала 7х7, что речь об Алексее Бреусове. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Дело возбудили по ч. 2.1 ст. 322 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях). По версии следствия, 6 октября военнослужащий "в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО". Бреусов подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Man in Russia's Kamchatka jailed for refusal to participate in hostilities in Ukraine

Самое важное

СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2022 г. 12:14
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
Минобороны Азербайджана обратилось к желающим пройти военную службу в частях коммандос 
24 декабря 2022 г. 10:52
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
Награждены сотрудники Министерства труда и соцзащиты населения
23 декабря 2022 г. 20:32
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
Алтай Гасанов: После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики была заложена основа успешного развития
23 декабря 2022 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi