На Камчатке военного лишили свободы почти на два года за отказ ехать в Украину

На Камчатке военного лишили свободы почти на два года за отказ ехать в Украину

35-й военный гарнизонной суд Петропавловска-Камчатского признал военнослужащего виновным в том, что он отказался от участия в боевых действиях на территории Украины.

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35-й военный гарнизонной суд Петропавловска-Камчатского признал военнослужащего виновным в том, что он отказался от участия в боевых действиях на территории Украины. Как передает Report, об этом сообщает ИА "Кам 24". По данным Telegram-канала 7х7, что речь об Алексее Бреусове. Его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Дело возбудили по ч. 2.1 ст. 322 УК РФ (отказ от участия в военных или боевых действиях). По версии следствия, 6 октября военнослужащий "в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО". Бреусов подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд. Подпишитесь на наш Telegram канал