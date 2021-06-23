Число осложнений после COVID-19 в два раза выше, чем после гриппа

Число осложнений после перенесенного коронавируса вдвое превышает количество осложнений после гриппа

Число осложнений после перенесенного коронавируса вдвое превышает количество осложнений после гриппа. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"... число осложнений фактически в два раза превышает - по сравнению с сезонным гриппом", - сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что среди наиболее часто встречающихся осложнений - обострение хронических болезней у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких и другие.