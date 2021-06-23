Число осложнений после COVID-19 в два раза выше, чем после гриппа

Число осложнений после перенесенного коронавируса вдвое превышает количество осложнений после гриппа. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"... число осложнений фактически в два раза превышает - по сравнению с сезонным гриппом", - сказал Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что среди наиболее часто встречающихся осложнений - обострение хронических болезней у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких и другие.