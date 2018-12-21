Мевлют Чавушоглу: Мы поддерживаем решение США о выводе войск из Сирии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ "С удовлетворением воспринимаем решение США о выводе войск из Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, комментируя подписанное президентом США Дональдом Трампом решение о выводе американских войск из Сирии.

"На протяжении долгого времени мы ведем борьбу против террористической группировки ИГИЛ. Считаем, что ИГИЛ потерпел поражение. Есть необходимость в координации с решением США о выводе военных. На этой территории не должна возникнуть пустота, нельзя допускать присутствие здесь террористических группировок, включая PKK/YPG-PYD", - сказал М.Чавушоглу.

По его словам, Турция обезвредила более 4000 членов террористической группировки ИГИЛ: "В Сирии теперь внимание нужно направить на политическое решение проблемы".

Отметим, что 19 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ о выводе военнослужащих и военной техники из Сирии. Вчера первые грузовики с военной техникой отправились в Ирак.