​Морская пехота Каспийской флотилии России проводит учения

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Отдельный батальон морской пехоты Каспийской флотилии России в Астрахани был поднят по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Проверка боевой готовности морпехов будет продолжаться в течение трех суток. По ее завершению личный состав вернется в пункты постоянной дислокации и продолжит плановое выполнение мероприятий боевой подготовки.