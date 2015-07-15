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    ​Морская пехота Каспийской флотилии России проводит учения

    Проверка боевой готовности морпехов будет продолжаться в течение трех суток

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Отдельный батальон морской пехоты Каспийской флотилии России в Астрахани был поднят по тревоге в рамках проверки боевой готовности. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  пресс-службе  Южного военного округа (ЮВО).

    Проверка боевой готовности морпехов будет продолжаться в течение трех суток. По ее завершению личный состав вернется в пункты постоянной дислокации и продолжит плановое выполнение мероприятий боевой подготовки.

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