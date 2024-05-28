Мохаммад Багер Галибаф переизбран спикером парламента Ирана

Председателем Меджлиса (парламента) Ирана 12-го созыва избран Мохаммад Багер Галибаф.

Председателем Меджлиса (парламента) Ирана 12-го созыва избран Мохаммад Багер Галибаф.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал IRIB.

Галибаф был спикером 11-го созыва Меджлиса. На прошедших в феврале 2020 года парламентских выборах политик набрал 1,2 млн голосов. С 2005 по 2017 год Галибаф занимал пост мэра Тегерана. В 2005 году стал одним из кандидатов на президентских выборах в исламской республике.

Первым вице-спикером Меджлиса стал Хамид Реза Хаджи Бабаи. За него проголосовали 175 депутатов. Вторым вице-спикером избран Али Никзад. Он получил 169 голосов законодателей.

Отметим, что Иранский парламент 12-го созыва начал свою работу 27 мая. Выборы в законодательный орган прошли 1 марта, явка составила 41%.

В Меджлисе Ирана заседают 290 депутатов.