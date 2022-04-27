МО Украины: ВС РФ наращивают темпы проведения наступательной операции

ВС России наращивают темпы проведения наступательной операции, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил России выполнила 138 вылетов, из них 38 - для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

ВС России наращивают темпы проведения наступательной операции, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил России выполнила 138 вылетов, из них 38 - для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

"Практически на всех направлениях противник осуществляет интенсивное огневое влияние. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где он готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины", - сказал Мотузяник.

Он обратил внимание на то, что сохраняется угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, с целью усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введено подразделения из состава Росгвардии.