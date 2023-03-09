Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Протестующие у здания парламента Грузии выступили с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

Протестующие у здания парламента Грузии выступили с призывами об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал Rustavi 2 .

Участники акции протеста заявляют, что "эти власти неспособны вести Грузию в направлении Европы". На демонстрациях также озвучиваются антироссийские лозунги.

Огромное количество митингующих в центре Тбилиси требуют от правительства уйти в отставку. Наряду с этим, представители оппозиции заявили, что протесты не прекратятся, пока власти не подтвердят приверженности европейскому курсу.

Напомним, что вечером 7 марта у здания грузинского парламента после утверждения в первом чтении законопроекта об иноагентах начались стычки протестующих с военными из части специального назначения МВД. Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады.

Закон об иностранных агентах в Грузии называют аналогом российского закона. Его принятие поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих, пообещав наложить на закон вето. Впоследствии правящая партия сообщила об отзыве из парламента законопроекта.