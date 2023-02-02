Мишустин: Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе

Мишустин: Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе

"Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана".

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"Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский премьер также подчеркнул, что создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона. Подпишитесь на наш Telegram канал