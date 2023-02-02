Мишустин: Россия выступает за разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе

"Мы традиционно выступаем за разблокирование экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, считаем важным обеспечить выполнение договоренностей, достигнутых лидерами России, Армении и Азербайджана".
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Российский премьер также подчеркнул, что создание новых транспортных, инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона.